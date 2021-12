Le défenseur de l’AC Milan Simon Kjaer blessé au genou et absent plusieurs mois

Kjaer, 32 ans, rejoint une infirmerie déjà bien pleine avec entre autres Olivier Giroud, Ante Rebic et Davide Calabria.

Le Danois, coéquipier d’Alexis Saelemaekers, est sorti sur une civière lors de la victoire 0-3 des Milanais Genoa mercredi en championnat et sera opéré vendredi.

Milan, 2e du championnat, se rendra sur le terrain de la Salernitana samedi en championnat avant de recevoir Liverpool trois jours plus tard la 6e et dernière journée du groupe B de la Ligue des Champions. Troisièmes avec 4 points, les Rossoneri devront s’imposer face aux Reds et espérer que Porto perde contre l’Atlético Madrid.