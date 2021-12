Soulagement à l’Excel Mouscron: les Hurlus ont enfin perçu leur salaire

Il fallait des actes et non moult promesses pour remobiliser une équipe atterrée après avoir pourtant réalisé un 12/12. Et ce jeudi, les Mouscronnois se sont retrouvés au Canonnier après deux jours de repos avec leur salaire du mois d’octobre versé sur leur compte en banque. De quoi permettre à José Jeunechamps et ses adjoints de poursuivre leur mission avec des joueurs qui ont faim de victoires.

C’est cependant un sacré défi qui attend les Hurlus dimanche avec un déplacement dimanche prévu à Westerlo, leader de la compétition et éliminé mercredi de la Coupe de Belgique après avoir été défait par OHL. La préparation des Mouscronnois aura quelque peu été tronquée durant la semaine suite à l’incertitude qui règne encore et toujours quant à la gestion de Gérard Lopez. Les salaires du mois d’octobre ont été honorés, reste à voir quand pourront l’être ceux du mois de novembre…