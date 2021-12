Coronavirus: pour la culture, une fermeture est «inconcevable»

Le cabinet Linard (Ecolo) « ne fera aucun commentaire », histoire de ne pas ajouter du bruit au bruit. Lundi encore, les trois ministres de la Culture s’accordaient à défendre la continuité des activités artistiques en raison du « contexte sécurisé » et des « protocoles stricts » suivis par les opérateurs. Dans ce contexte, la recommandation du Gems de fermer les cinémas et théâtres, ou du moins d’interdire les rassemblements en intérieur de plus 200 personnes, est reçue par le monde culturel comme « inconcevable », et basé « sur aucune preuve scientifique ».