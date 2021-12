Contraception masculine: de quoi les hommes ont-ils les boules?

La contraception ne sera-t-elle bientôt plus seulement une affaire de femmes ? Selon l’INAMI, la contraception masculine fait de plus en plus chauffer les slips : de 8.143 cas en 2007, 11.934 hommes ont fait le choix d’une vasectomie en 2020. Plus d’un homme sur trois dit être prêt à utiliser un moyen contraceptif, et 51 % des femmes souhaite que leur partenaire assume la contraception. Un choix tranché (sic !) ? Pas si vite !

Si d’autres méthodes se développent comme le slip chauffant ou l’anneau thermique (lire par ailleurs), de nombreux freins viennent encore faire capoter le partage équitable de la charge contraceptive au sein d’un couple hétérosexuel.