«Les hommes n’ont pas l’habitude qu’on médicalise leur corps, contrairement aux femmes»

Depuis la seconde guerre mondiale, 13 nouvelles formes de contraception féminines ont été développées alors que les méthodes masculines disponibles n’ont pas changé depuis 400 ans. Pourtant, en 1957, des tests sur la pilule pour hommes s’avèrent concluants. Et dans les années 90, une étude à grande échelle de l’OMS prouve qu’une méthode hormonale est efficace à 95 %, et sans effets secondaires sur les hommes qui l’utilisent. Mais alors, pourquoi, en 2021, la charge contraceptive est-elle, encore et toujours, le seul apanage des femmes ? Pourquoi n’y a – t-il toujours pas de contraception homologuée pour les hommes ?