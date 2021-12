Teus Nobel: un tapis rythmique et harmonique

Le titre l’indique clairement : le trompettiste néerlandais Teus Nobel et son Liberty Group jouent pour le plaisir. Le plaisir d’être ensemble, de créer de la musique avec Alexander Van Popta au piano, Jeroen Vierdag à la contrebasse et Tuur Moens à la batterie, et de le faire live devant un public. L’album a été enregistré au Paradox de Tilburg les 20 et 22 juin 2021. Et il respire ce bonheur de simplement produire de la musique. Et de la bonne. Teus Nobel, on l’a déjà vu en Belgique avec Jef Neve, auquel il apportait, particulièrement dans son projet pour orgue, un son franc, clair, et des improvisations toujours inattendues. Ici aussi, le son de sa trompette est net, pur. Il soumet son instrument à nombre de distorsions dans ses chorus, mais il revient toujours à la ligne claire. Comme ses partenaires d’ailleurs. Le groupe s’est partagé les sept morceaux. Van Popta en a composé trois, dont l’étrange The new prehistoric spacemonster Gamogedora, où Teus Nobel s’amuse sur un tapis rythmique et harmonique légèrement mystérieux. Et le trompettiste termine le set avec un formidable Journey of man de 14 minutes.

339 Records / {Pias}