«De la confiance et discipline»

Jonathan (34) et Adeline (30)

Passer des préservatifs à l’anneau thermique, ça a été une question à aborder à deux, « pour évoluer dans la relation, qui devait être suffisamment sérieuse et longue ». Adeline ne voulait pas de contraceptif hormonal et hésitait à prendre le stérilet. Jonathan en parle le premier, et de là commence l’épopée des recherches sur le web, parcourir les différentes options, faire une visite auprès du Dr Murillo (lire par ailleurs). « Je n’étais pas hyper à l’aise au début, l’anneau n’est pas reconnu par l’OMS pour l’instant », confie Adeline.