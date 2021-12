«Faire un enfant, c’est irréversible aussi!»

Nicolas (51 ans)

18 ans et deux enfants après leur rencontre, Nicolas et sa femme n’en voulaient pas d’autre. Après la pilule, le stérilet, puis les préservatifs pendant une année (jusqu’à ce qu’un craque et oblige à prendre la pilule du lendemain « comme si on était des jeunes de 20 ans »), le choix est mûrement réfléchi : ce sera la vasectomie. Lors du rendez-vous médical, « le médecin a voulu discuter et m’a forcé à prendre 4 semaines de réflexion. Ça m’a fait chier : j’avais déjà bien réfléchi ! J’ai senti le poids des stéréotypes, parce que je n’avais que 41 ans, qu’on ne sait pas ce qui nous attend dans la vie, une nouvelle rencontre… »