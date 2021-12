Météo: risque de verglas dans la nuit de jeudi à vendredi

En raison de la chute des températures et des chaussées humides, il y aura un risque de formation de verglas sur les routes wallonnes dans la nuit de jeudi à vendredi ainsi que vendredi matin, avertit jeudi soir la Cellule d’action routière, composée du Centre régional de crise de Wallonie, du centre Perex et de la police fédérale de la route.

Les usagers sont invités à rester vigilants s’ils doivent emprunter le réseau routier, c’est-à-dire adapter leur vitesse, éviter toute manœuvre brutale et à anticiper les risques en étant très attentifs sur les bretelles d’accès et de sorties des autoroutes et dans les endroits exposés comme les ponts.