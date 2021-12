Coupe Davis: la Russie écarte la Suède et rencontrera l’Allemagne en demi-finales

La Russie a complété le dernier carré de la Coupe Davis de tennis, jeudi à Madrid. Daniil Medvedev (ATP 2) et Andrey Rublev (ATP 5) ont battu la Suède deux victoires à zéro dans le dernier quart de finale.

Rublev a inscrit avec difficulté le premier point face à Elias Ymer (ATP 171). Il lui a fallu trois manches et un jeu décisif avant de s’imposer après deux heures et onze minutes de jeu : 6-2, 5-7 et 7-6 (7/3).

Le duel des N.1 a été plus rapide. Medvedev a fait respecter la hiérarchie mondiale. Il a pris le meilleur sur Mikael Ymer (ATP 94) 6-4 et 6-4 en une heure et douze minutes.