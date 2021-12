Le rêve fou du vice-président de Westerlo: «Peut-être qu’Eden Hazard finira sa carrière chez nous»

Eden Hazard qui ponctue son incroyable carrière de footballeur pro sous le maillot de Westerlo. Si cette idée peut paraître de prime abord complètement irréalisable et farfelue aux yeux de tous, elle ne l’est en tout cas pas pour le Turc Hasan Cetinkaya, le vice-président de l’actuel leader de la D1B.

Comme il a l’a confié à nos confrères du Nieuwsblad, il rêve de voir le joueur du Real Madrid revêtir un jour le maillot campinois. « Je pense que je peux considérer Eden Hazard comme un ami. Je l’ai rencontré quand il était à Lille et il a promis qu’un jour il jouerait pour Fenerbahçe. Westerlo sera plus difficile, mais on ne sait jamais. Peut-être qu’il finira sa carrière ici... »