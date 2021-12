France: une manifestation organisée dimanche contre Eric Zemmour

Les organisateurs de la manifestation hostile à sa venue ont néanmoins décidé de maintenir le parcours initialement prévu, de Barbès à la Villette. « C’était un peu compliqué d’organiser une manifestation au dernier moment en Seine-Saint-Denis. On risquait de perdre du monde, de ne pas réunir toutes les conditions de sécurité, et puis ça nous obligeait à refaire une communication », alors que tracts et affiches ont déjà commencé à être distribués et collés, a expliqué au cours d’une conférence de presse à la Bourse du Travail Benoît Martin, secrétaire général de l’union départementale CGT de Paris.

« Faire taire Zemmour »

Dénonçant un homme qui véhicule la « haine » et la « division », M. Martin a dit espérer une « grande manifestation populaire des Franciliens dimanche » pour « faire taire Zemmour, c’est-à-dire parler plus fort que lui en fait ». « Nous faisons le pari du nombre », a-t-il affirmé sans avancer de chiffre.

Les organisateurs se sont félicités d’avoir fait « fuir » M. Zemmour. « C’est une vraie petite victoire (…). Cela prouve que lorsqu’on démontre que les gens ne veulent pas de Zemmour, il recule », a souligné Raphaël Arnault, de la Jeune Garde Paris. Selon Adèle Tellez, de la CGT du XIXe arrondissement, des salariés de la Villette s’étaient mobilisés et « préparaient des mouvements de personnel ».

M. Martin a évoqué l’éventuelle présence du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui apparaît dans le clip de campagne d’Eric Zemmour, mais ce dernier a démenti : « Je ne serai pas à la manifestation contre Zemmour dimanche », a-t-il indiqué dans un message à l’AFP.

L’entourage d’Eric Zemmour a reconnu jeudi avoir changé son fusil d’épaule pour ne pas mettre en « danger » le public en raison des manifestations attendues.