La Chambre appelle à reconnaître le crime d’écocide dans le droit pénal international

La Chambre a adopté jeudi en séance plénière une proposition de résolution d’Ecolo-Groen visant à reconnaître le crime d’écocide dans le droit pénal international. Selon les verts, le Parlement belge devient le premier d’Europe à demander une telle reconnaissance.

Par cette résolution, la Chambre formule trois demandes au gouvernement. Elle demande « d’initier un nouveau traité international des pays les plus volontaristes (dite ’coalition of the willing’) pour poursuivre et réprimer l’écocide au niveau international », de « déposer un amendement au Statut de Rome de la Cour pénale internationale de La Haye afin d’y inclure le nouveau crime d’écocide » (au même titre que les crimes contre l’humanité), et « de faire rapport au parlement de l’avis qui sera rendu par les experts pour inclure le crime d’écocide dans le code pénal belge ».