But polémique en Premier League: Arsenal ouvre le score… alors que le gardien de Manchester United est au sol

Le match au sommet entre Manchester United et Arsenal va faire couler beaucoup d’encre. Peu avant le quart d’heure de jeu, les Gunners ont ouvert le score sur un but polémique. À la suite d’un corner, Fred commet involontairement une semelle sur son propre gardien, David De Gea. Sur le second ballon qui suit, Emile Smith-Rowe frappe et voit son tir entrer dans la cage… alors que le portier espagnol est au sol.

Dans un premier temps, l’arbitre ne semble pas valider le but, lui qui a sifflé alors que le ballon était déjà entré dans le but. Le VAR intervient et valide finalement cette réalisation. Au grand dam des joueurs de Manchester United, qui n’ont pas manqué d’afficher leur incompréhension.