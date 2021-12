Experts, Codeco, mesures: le troisième round

Les Comités de concertation se suivent à une cadence accélérée. Avec des mesures de plus en plus sévères. Les experts jugent qu’on ne les a pas assez écoutés et que c’est la raison pour laquelle on en est là aujourd’hui, avec des chiffres effarants de contaminations, d’hospitalisations et d’occupation des soins intensifs. Le politique, lui, semble ne plus savoir comment faire face et balance entre obéissance et résistance aux experts.