Le tennis russe à nouveau au top

Ce jeudi soir à Madrid, la Russie n’a fait qu’une bouchée d’une Suède (les frères Ymer) déjà très heureuse d’avoir pu se hisser jusqu’en quart de finale de cette Coupe Davis.

Après avoir fait main basse sur la Fed Cup, le mois dernier à Prague, le tennis russe n’a plus qu’une idée en tête : ramener aussi le Saladier d’Argent à Moscou, après 15 ans de disette (sacré en 2002 et 2006). Et pour se faire, la Russie a une formule secrète et payante : aligner ses « dream teams ».

Ça avait été le cas à Prague avec la présence de ses 5 joueuses du top-40 (!), emmenées par Anastasia Pavlyuchenkova, 11e mondiale et dernière finaliste à Roland-Garros.