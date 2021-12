Sortie du nucléaire: l’incertitude se concentre autour de la future centrale au gaz de Vilvorde

C’est avec un gros dossier sous le bras que la ministre fédérale de l’Energie, Tinne Van der Straeten (Groen), se présentera ce vendredi devant le kern : pêle-mêle ses collègues vice-Premiers y trouveront le rapport de l’UGent sur l’impact de la sortie complète du nucléaire sur les prix, un rapport de la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (Creg) sur la faisabilité de cette sortie, un autre du gestionnaire du réseau de transport électrique haute tension, Elia, sur la sécurité d’approvisionnement et un troisième de la Direction générale Energie du SPF Economie traitant également de l’approvisionnement et des prix (Le Soir du 1er décembre 2021). Le tout sera emballé dans une note politique d’accompagnement rédigée par la ministre qui, selon nos informations, irait sans surprise dans le sens d’une extinction complète des centrales nucléaires et de la poursuite de la mise en place du mécanisme de subsides aux capacités alternatives de production (le CRM).