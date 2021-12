Codeco: cacophonie, chaos, et football panique

Pourquoi depuis le début s’acharne-t-on à perdre son sang-froid lorsque l’épidémie repart comme quand on croit l’avoir vaincue, avec sur ce chapitre la palme d’or de l’opportunisme à Jan Jambon, le ministre-président flamand ?

C’est comme si on courait derrière les mesures qu’on n’a pas prises le 17 novembre dernier, avec le risque de taper trop fort, trop tard, avec maladresse et en fédérant tous les mécontents. La succession des trois derniers Codeco, sans logique si ce n’est celle de la panique, la multiplication des messages contradictoires et les changements radicaux de points de vue sont assassins.

« Il faut oser dire que nous n’avons pas évalué correctement la situation », déclarait avec humilité ce jeudi le Premier ministre au Parlement, visant les trop grands espoirs placés dans la protection offerte par vaccination. Dont acte, mais cela ne suffira pas. Le grand enjeu et l’incroyable difficulté ce vendredi seront de réussir à formuler une énième évaluation cohérente de la situation, à prendre des mesures justifiables que tout le monde va défendre, aussi insupportables soient-elles.