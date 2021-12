Le Congrès américain surmonte un premier obstacle pour éviter un «shutdown»

Mais ce texte, fruit de longues négociations, doit désormais passer par l’étape du Sénat où une seule défection pourrait empêcher de l’adopter à temps, l’accord de tous les élus étant nécessaire pour passer au vote.

Or une poignée de républicains, la plupart très proches de Donald Trump, refusent cela pour l’instant, arguant que le texte contribuerait à financer le décret de Joe Biden qui oblige les employés des entreprises de plus de 100 personnes à se faire vacciner, et auquel ils s’opposent.

L’un d’entre eux, le sénateur Mike Lee de l’Etat très conservateur de l’Utah, a défendu sa décision jeudi.

« S’il faut choisir entre suspendre temporairement des activités non-essentielles et rester les bras croisés » face à ce décret vaccinal, a-t-il plaidé, « je soutiendrai les travailleurs américains, à chaque fois ».