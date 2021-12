Luka Elsner soulagé après la qualification du Standard: «Une soirée difficile, mais l’objectif est rempli»

Pour les Rouches, ce fut compliqué mais ils n’ont rien lâché. Ils ont fait preuve de caractère face à une équipe anversois qui a joué le jeu. Finalement, la différence est venue des remplaçants puisque Muleka et Bokadi ont trouvé le chemin des filets lors des prolongations.

Laurent Henkinet, homme du match, a joué un rôle primordial dans ce succès. « On a eu du mal pendant le match, mais il fallait être là pour l’équipe, puis le groupe a fini par passer au-dessus », analysait le gardien liégeois au micro de RTL Sport. « On se cherche encore, c’est certain. Mais cette victoire au bout des prolongations va nous faire du bien moralement. On est le Standard, on ne peut pas snober cette compétition. »