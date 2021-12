France: ce qui va changer pour le pass sanitaire

Alors que la quatrième vague frappe l’Europe et que le variant omicron se propage, voici les indications du SPF Affaires étrangères concernant les déplacements vers la France.

Pour un voyageur en provenance d’un pays vert (espace européen, dont la Belgique) :

-si le voyageur est vacciné, il faut une preuve de vaccination et une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au covid et de contact avec un cas confirmé de coronavirus.

-si le voyageur (âgé de 12 ans ou plus) n’est pas vacciné, il faut un test PCR ou test antigénique négatif de moins de 72 heures avant le départ et une déclaration sur l’honneur attestant d’une absence de symptômes d’infection au covid et de contact avec un cas confirmé de coronavirus.

Exceptions pour les pays européens placés sous surveillance, dont la Belgique, pour lesquels un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24 h est exigé. Cette mesure ne s’applique pas aux transporteurs dans le cadre de leurs activités professionnelles, aux déplacements professionnels urgents ou fréquents incompatibles avec ces tests ni aux déplacements de moins de 24 h par des résidents frontaliers (habitant à moins de 30 km de la frontière). Les enfants de moins de 12 ans sont également dispensés de test.

Depuis le 1er juillet 2021, le pass sanitaire est reconnu pour les déplacements internes à l’espace européen. Pour la France il doit confirmer la preuve d’un cycle vaccinal complet incluant le délai post-injection nécessaire ou la preuve d’un test PCR, voire d’un test antigénique négatif de moins de 72 heures (24 h pour un voyageur en provenance de Belgique). La preuve d’un test PCR positif attestant du rétablissement du coronavirus, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois est également acceptée.