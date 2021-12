Pierre-Yves Dermagne (PS) avant le Codeco: «Il y a une urgence à prendre des décisions»

Pierre-Yves Dermagne, vice-premier ministre du gouvernement, était l’invité de Bel RTL ce vendredi matin. L’occasion d’aborder le comité de concertation qui se tiendra ce vendredi à partir de 9h00. « Je pense qu’il y a un problème d’organisation et de méthode dans ces comités de concertation, avec des décisions changeantes, qui s’additionnent. Je comprends que la population et les acteurs de terrain n’y comprennent plus rien », a-t-il déclaré.

Le Comité de concertation se réunit vendredi pour la troisième semaine consécutive. La réunion aura lieu en présentiel à 09h00 au palais d’Egmont à Bruxelles. Le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées devraient prendre une nouvelle fois des mesures destinées à ralentir la propagation du coronavirus.

« Je pense qu’on doit, à un moment, remettre les choses à plat. On avait parlé d’un baromètre, qui devait permettre d’anticiper les choses, avec des paliers, des seuils… », a-t-il continué.

La situation sur le front sanitaire est particulièrement tendue, il y a une urgence à prendre des décisions, nous verrons les mesures que nous prendrons.

Quant aux recommandations proposées par le GEMS, Pierre-Yves Dermagne ne se prononce pas. « On doit éviter d’opposer des secteurs à d’autres, on doit pouvoir apporter des réponses claires. »

Ecoles

Selon nos informations, lors d’un comité restreint (kern) préparatoire au Codeco jeudi soir, les ministres fédéraux se seraient ouverts à l’idée de fermer les écoles maternelles et primaires durant dix jours. Car, explique-t-on, c’est dans les écoles que se situe désormais le moteur de l’épidémie, c’est donc là qu’il faut agir avant tout. Mais tous ne seraient pas convaincus, certains ne parlant donc pas d’accord sur ce point. Qui sera dès lors un élément central et épineux de la discussion, ce vendredi, avec les entités fédérées.

« Je partage l’avis des ministres de l’enseignement, a plaidé Pierre-Yves Dermagne. On doit faire en sorte que nos écoles doivent rester ouvertes le plus longtemps possible ». « On doit pouvoir éviter au maximum une fermeture généralisée de l’école ». La priorité, pour lui, sauver l’école. Si, pour éviter la fermeture des écoles, il fallait imposer le port du masque, il ne s’y opposerait pas.

Horeca

« Je déteste les mesures hypocrites. Si on ferme l’Horeca à 20h, le service du soir n’est pas possible. Ca voudrait dire qu’on ferme le soir pour l’horeca, ce qui n’est pas du tout ma volonté. »

Le kern n’a par ailleurs pas retenu, nous dit-on, la recommandation de la fermeture de l’Horeca à 20 heures, le secteur ayant déjà fait beaucoup d’efforts et n’étant pas considéré comme une source de la situation actuelle ; ni l’idée de cinq contacts rapprochés ni celle de restrictions additionnelles pour le sport.

Les fêtes de fin d’année, elles, n’ont pas encore été abordées.

Les bulles

« Une recommandation est faite à la population de limiter ses contacts, mais on ne parle plus de bulles », conclut Pierre-Yves Dermagne.