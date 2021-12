Coupe du monde U21 de hockey: une victoire au forceps pour les Young Red Lions

Après leur élimination en quarts de finale de la Coupe du monde U21 face à l’Inde, les jeunes Lions avaient à cœur de terminer la compétition sur une note positive mais surtout en terminant à la 5e place. Mais pour cela, il fallait remporter les 2 derniers matches à Bhuvaneswar à commencer par celui face à l’Espagne. Une rencontre délicate lors de laquelle la Belgique allait surtout devoir soigner sa finition, ce qu’elle avait manqué de faire lors du duel, face à l’Inde, mercredi. Mais la partie ne débutait pas idéalement puisque Pau Cunill trouvait déjà le chemin des filets sur penalty après seulement 4 minutes de jeu. Et à la 20e minute, c’était même la douche froide pour les protégés de Jeroen Baart qui encaissaient un second but inscrit, à nouveau, par Pau Cunill.

Mais les Young Red Lions ne lâchaient pas l’affaire et ils multipliaient les assauts face à Luis Calzado qui réussissait un match exceptionnel. Après la pause, les Belges mettaient plus d’énergie dans les duels et ils étaient enfin récompensés de leurs efforts à la 33e minute avec un but de Jeremy Wilbers en revers. La pression était de plus en plus forte sur le but espagnol et c’est finalement Thibeau Stockbroekx qui égalisait à 4 minutes du coup de sifflet final (2-2). Et c’est aux shoot-outs que se décidait la victoire. Les Lions (avec Pierre De Gratie dans les buts comme durant toute la seconde période) se montraient plus habiles et ils s’imposaient 4-3 avec un dernier stroke espagnol repoussé par le poteau.