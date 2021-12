Steven Van Gucht: «Les infections et les admissions à l’hôpital semblent avoir atteint un pic»

Les chiffres de l’épidémie de coronavirus semblent avoir atteint un sommet pour l’instant. » C’est ce qu’a déclaré le virologue Steven Van Gucht lors du point presse hebdomadaire du Centre de crise et de Sciensano. « Cela s’applique aux infections et aux admissions à l’hôpital, mais pas encore aux admissions dans les unités de soins intensifs », souligne-t-il. « Là-bas, la pression reste très forte et le pic va augmenter. Nous attendons le sommet la semaine prochaine. »