Une idée refait surface sur la table du Comité de concertation: «On avait parlé d’un baromètre...»

Pierre-Yves Dermagne, vice-Premier ministre du gouvernement, était l’invité de Bel RTL ce vendredi matin. L’occasion d’aborder le Comité de concertation qui se tiendra ce vendredi à partir de 9heures. «Je pense qu’il y a un problème d’organisation et de méthode dans ces Comités de concertation, avec des décisions changeantes, qui s’additionnent. Je comprends que la population et les acteurs de terrain n’y comprennent plus rien», a-t-il déclaré.