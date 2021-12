La réforme des rythmes scolaires, un frein au volontariat des jeunes?

Dès la rentrée scolaire 2022, les vacances d’automne (Toussaint) et de détente (Carnaval) seront toutes augmentées d’une semaine et les vacances de Printemps (Pâques) tomberont désormais au mois de mai. En tant qu’acteur jeunesse, nous soutenons évidemment cette réforme qui vise à alterner 7 semaines de cours et 2 semaines de congé pour favoriser le bien-être des plus jeunes. Cependant nous constatons que dès août 2022, les congés des enfants et des jeunes (du maternel, primaire et secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles) ne seront plus alignés sur ceux des étudiants du supérieur (hautes écoles et universités), et donc des animateurs-trices volontaires. Ceux-là même qui offrent à des milliers d’enfants des animations accessibles et de qualité durant les congés scolaires.

Qui animera les enfants durant les congés de printemps et les secondes semaines ajoutées aux congés d’automne et de détente, si les volontaires sont en cours ? Qui formera les futurs animateur-trices de 16 ans, si leurs équipes de formation (en études supérieures) ont cours à ces périodes ? Comment pourrons-nous encore favoriser l’éducation par les pairs, si spécifique au volontariat des OJ, si les jeunes de 16 ans n’ont pas le même agenda que leurs formateurs-trices de plus de 18 ans ?