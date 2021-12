Une commande historique: les Emirats achètent 80 Rafale à Macron

Une opération industrielle et commerciale de tout premier ordre : Emmanuel Macron, en visite ce jour à Dubai et demain samedi chez ses autres alliés, qataris et saoudiens, a annoncé par un communiqué de l’Elysée ce vendredi matin que le gouvernement d’Abou Dhabi lui commandait rien moins que 80 avions de chasse Rafale pour 16 milliards d’euros ! Une des plus grandes commandes de l’histoire de l’industrie militaire française et assurément la plus grosse vente de cet avion de combat de conception française dont les exportations ont mis quinze ans avant de… décoller (1).