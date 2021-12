Variant omicron: quatre cas certains et dix probables en Belgique

On compte actuellement en Belgique quatre cas confirmés du variant omicron, détecté en Afrique du Sud, et 10 cas probables, a indiqué vendredi Yves Van Laethem.

« Sur le plan scientifique, on connaît encore peu de chose sur ce variant. On ne connaît pas bien sa contagiosité, même si on soupçonne qu’elle est plus importante… », ajoute-t-il. « Mais même si on venait à identifier une moindre inhibition du virus, cela ne signifie pas que les vaccins ont tout perdu de leur intérêt et de leur protection. »

Pour l’instant, le variant delta en Belgique représente 99,9 % des infections.