Un hôtel acheté à 30 millions d’euros par Lionel Messi risque la destruction

Selon les informations délivrées par El Confidencial, Lionel Messi pourrait l’un de ses investissements, à hauteur de 30 millions d’euros, disparaître. Pour cause, le premier hôtel qu’il avait acheté, en 2017 près de Barcelone, pourrait être détruit car il ne respecte plus les plans initiaux.

Le principal fautif ? L’ancien propriétaire, Francisco Sánchez Rodríguez, qui avait construit l’hôtel quatre étoiles en question en 2013. Il aurait construit des balcons plus importants que prévus dans les plans et des travaux pour régler le problème ne seraient pas si simples car ces derniers supporteraient toute une partie de l’hôtel et leur rénovation risquerait d’entraîner l’effondrement de la structure haute de l’établissement.