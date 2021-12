Le Codeco annonce de nouvelles mesures: l’horeca épargné, les écoles maternelles et primaires fermeront dès le 20 décembre (direct vidéo)

Les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées se sont réunis au palais d’Egmont pour un troisième Comité de concertation en trois semaines. La conférence de presse a lieu à 14h45. Les écoles fermeront une semaine avant Noël. Le masque sera obligatoire dès 6 ans à partir de lundi.

Les membres du Codeco ont décidé de ne pas suivre la recommandation du Gems de fermer les bars et restaurants à 20 heures. L’horeca pourra donc rester ouvert jusqu’à 23 heures comme actuellement.

Le Comité de concertation s’est réuni ce vendredi pour la troisième semaine consécutive. La réunion a démarré en présentiel aux alentours de 9h au Palais d’Egmont, à Bruxelles, pour se terminer vers 14h. Le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées ont pris, une nouvelle fois, des mesures destinées à ralentir la propagation du coronavirus.

Les écoles fermées dès le 20 décembre

Concernant les écoles, la discussion a été très serrée, tendue même. Les experts prônaient la fermeture des établissements maternels et primaires pour dix jours. Mais les ministres francophone et flamand de l’Enseignement, donc le PS et la N-VA, n’en voulaient pas. Le compromis trouvé : ces écoles fermeront la semaine précédant les vacances de Noël, donc du 18 au 24 décembre. Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans, à partir de lundi. Quand deux élèves sont contaminés, la classe devra fermer. Un accueil sera cependant organisé pour les enfants des parents sans solution de garde, notamment le personnel de soins.

Dans le secondaire par contre, l’enseignement hybride jusqu’aux examens est bien retenu, comme le conseillait le Gems, mais seulement dans une formule 50 % présentiel/50 % distanciel (et non 20/80 comme souhaité). Pour l’enseignement supérieur il est simplement recommandé de passer à l’enseignement hybride.

Les activités en intérieur visées

Le Gems est aussi suivi pour les événements à l’intérieur : à partir de lundi, ils seront limités à 200 personnes, avec masque, CST et places assises.

Les réunions privées à l’intérieur sont interdites, sauf : à domicile ou dans un petit hébergement, pour les mariages et funérailles, les entraînements sportifs et les activités professionnelles sportives et culturelles.

Les foires commerciales restent autorisées, sous réserve du port du masque et du CST. Les compétions sportives amateurs à l’intérieur sont interdites et les compétitions professionnelles doivent se dérouler sans public. Les teambuildings et fêtes sur le lieu de travail sont interdites.

Les bourgmestres doivent annuler des événements qui présentent un risque épidémiologique.

Toutes les mesures entrent en vigueur le lundi 6 décembre.

En revanche, on ne réintroduit pas de « bulle », mais une recommendation générale demande de ne pas multiplier les sphères de contact.

Les chiffres se rapprochent-ils d’un pic ?

Au total, 3.707 personnes sont encore hospitalisées en raison du covid, dont 821 patients traités en soins intensifs, selon les chiffres publiés jeudi par l’Institut de santé publique Sciensano. Yves Van Laethem a déclaré ce vendredi que « nous ne saurons pas avant une semaine quelle sera l’évolution : va-t-on vers une baisse rapide ou va-t-on rester sur un plateau élevé ? ». En soins intensifs, la charge pour les hôpitaux est semblable à la troisième vague, mais sous « des structures nettement plus fatiguées et en manque de personnel », alerte le porte-parole.