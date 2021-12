Koen Naert, emporté par la foulée

Vincent Rousseau a beau avoir abandonné son record de Belgique du marathon à Bashir Abdi depuis 2019, il reste une référence inaltérable pour les spécialistes de la course sur route de notre pays, lui qui, à son époque de gloire, au milieu des années 90, n’était pas loin d’être le meilleur spécialiste mondial sur la distance. C’est avec l’image du Montois en tête que Koen Naert s’élancera, ce dimanche matin, à l’assaut des 42,195 km du marathon de Valence. Son objectif est clair et ambitieux : améliorer son propre record personnel (2 h 07.39), établi en 2019 à Rotterdam, et, si possible descendre sous la meilleure marque de Rousseau (2 h 07.20), réussie, elle, à Berlin, en 1995.