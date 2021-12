Thibaut Courtois croit toujours en Hazard: «Nous reverrons le meilleur Eden au Real, j’en suis vraiment convaincu»

Dans un long entretien accordé à nos confrères d’Het Laatste Nieuws et de VTM, Thibaut Courtois a une fois de plus répondu aux questions concernant Eden Hazard, en grosse difficulté au Real Madrid, où il ne reçoit quasiment plus de temps de jeu.

En très grande forme depuis plusieurs semaines, Courtois ne cesse de recevoir les louanges de la presse espagnole ainsi que de son coach, Carlo Ancelloti. Mais il tient à garder la tête froide malgré tout : « Cela fait quelque temps que je suis en forme. J’étais déjà très bon la saison dernière. Mais on en parle beaucoup ces jours-ci. Cela dit, je prends toujours avec du recul ce que peuvent dire les médias. D’ailleurs, je ne lis ces articles que si mes amis me les envoient. Ce qui me fait surtout plaisir, c’est quand Carlo Ancelotti me compare aux autres grands gardiens qu’il a entraînés. Et quand il me demande de laisser passer quelques ballons aux entraînements pour donner confiance à nos attaquants. »