Sabena Aerospace reprend Lufthansa Technik Brussels La société belge Sabena Aerospace reprend Lufthansa Technik Brussels NV, la société de maintenance belge de Lufthansa Technik, annoncent les deux entreprises vendredi. Sabena Aerospace reprend aussi les activités de maintenance en ligne de Lufthansa Technik pour les clients en dehors de l'Allemagne, Lufthansa Technik Maintenance International.

Par la rédaction Temps de lecture: 1 min

Outre les sites de maintenance de Bruxelles, Charleroi et Maastricht, l'acquisition comprend le siège allemand de LTMI à Francfort et ses opérations à Amsterdam (Pays-Bas), Palma (Espagne), Tel Aviv (Israël), Johannesburg, Le Cap (Afrique du Sud) et Kigali (Rwanda). La transaction prévoit par ailleurs un accord de coopération entre Sabena Aerospace et Lufthansa Technik concernant d'éventuels services de maintenance en ligne sur d'autres sites dans le monde.

"Nous sommes heureux d'avoir pu trouver une opportunité durable pour nos activités et nos 215 employés concernés avec la vente de LTMI et Lufthansa Technik Brussels à notre partenaire belge", a déclaré Marcus Motschenbacher, vice-président et CCO Aircraft Maintenance Services de Lufthansa Technik, cité dans un communiqué.