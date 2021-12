Coronavirus: le Codeco n’arrive pas à s’entendre sur l’enseignement

Le Gems, le groupe d’experts sur la gestion de la pandémie, a aussi conseillé une période de « refroidissement » de 10 jours dans les écoles, avec fermeture complète en primaire et maternelle et un mélange de distanciel et présentiel en secondaire. Certains partis sont opposés à cela, mais pourraient devoir accepter une fermeture éventuellement plus courte.