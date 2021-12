Ralf Rangnick avant ses débuts avec Manchester United: «Mon principal objectif est d’apporter plus d’équilibre à l’équipe»

Ralf Rangnick, le nouvel entraîneur de Manchester United, a donné sa première conférence de presse officielle vendredi. L’Allemand a déclaré, avant le match de dimanche contre Crystal Palace, qu’il voulait « équilibrer » son équipe et renforcer la défense vulnérable.

« Il est clair que l’équipe compte de nombreux jeunes joueurs talentueux. Le principal objectif pour moi est d’apporter plus d’équilibre », a déclaré l’entraîneur allemand de 63 ans lors de sa première conférence de presse dans ses nouvelles fonctions, qu’il occupera jusqu’à la fin de la saison avant de prendre un rôle consultatif à Manchester United. « Si Manchester United vous approche pour un rôle similaire, vous ne pouvez pas dire non. C’est l’un des plus grands clubs, si ce n’est le plus grand club du monde. Je suis impatient de travailler avec les joueurs que nous avons ici. »