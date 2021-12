Le SC Charleroi sans Van Cleemput ni Zedadka pour le choc wallon au Standard

Edward Still ne pourra pas compter sur ses deux joueurs pour effectuer le déplacement à Sclessin dimanche : le premier souffre toujours de sa cheville, tandis que le second a ressenti une douleur aux adducteurs

Pour ce match de prestige wallon, l’entraîneur carolo espérait bien récupérer Jules Van Cleemput, qui a pris une grande place au sein du trio défensif du Sporting depuis qu’il y a été introduit après le départ de Dorian Dessoleil pour l’Antwerp. Les trois derniers matchs disputés sans l’Anversois ont montré combien sa présence est en effet essentielle pour l’équilibre de ce secteur. « Jules ne sera pas dans la sélection et ne pourra pas entrer en ligne de compte pour la dizaine de jours à venir. Il ressent toujours des douleurs à la cheville et il a donc passé un nouveau bilan complet », explique Edward Still. « C’est vrai qu’il va nous manquer et c’est son mérite. Son apport s’est fait dans trois sens. Défensivement, il nous apporte un impact physique. Offensivement, ses impulsions balle au pied sont dynamiques. Enfin, il a un feeling naturel dans les transitions, positives ou négatives. Loïc (Bessilé) a fait deux matches, mais on doit trouver de nouveaux automatismes derrière. »

Mais pour ce choc wallon, le Sporting va devoir faire sans Karim Zedadka. Le joueur prêté par Naples a effectué un faux mouvement à l’entraînement et a ressenti une douleur vive aux adducteurs. Si la blessure ne semble pas trop grave, elle le privera en tout cas de ce déplacement. Par ailleurs, Nkuba et Willems poursuivent toujours leur convalescence. La sélection définitive sera communiquée ce samedi, après le dernier entraînement de la semaine.