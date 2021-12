L’AFT Padel veut multiplier par quatre le nombre de joueurs francophones

L’Association francophone de tennis (AFT) a présenté vendredi ses ambitions pour le développement de la pratique du padel, après avoir rompu la convention passée en 2018 avec l’Association francophone de padel (AFP). Pour l’AFT, le tennis et le padel sont deux sports complémentaires et les gérer au sein d’une même fédération sera profitable aux clubs, aux joueurs et aux pouvoirs subsidiant. L’AFT a introduit un dossier auprès de l’ADEPS pour obtenir une reconnaissance officielle. Elle a constitué un département spécifique avec une équipe dirigée par Pierre Delahaye, un comité de gestion indépendant et des groupes de travail. Parmi ses objectifs figurent l’augmentation de 25 % du nombre de clubs et de terrains en Belgique francophone, et la multiplication par quatre, en deux ans, du nombre de membres.

L’AFT indique avoir mis fin à la convention passée avec l’AFP pour des divergences fondamentales de vue sur deux convictions fortes : la complémentarité entre le tennis et le padel, et la nécessité d’avoir une seule fédération de référence. Les responsables affirment également que certains points de cette convention de 2018 n’ont pas été respectés par l’AFP.