Activités en intérieur: voici les nouvelles règles

Il a ainsi été décidé d’interdire les événements rassemblant plus de 200 personnes en intérieur. Jusqu’à 200 personnes, il faudra un masque et un CST. Par ailleurs, les réunions privées à l’intérieur sont interdites, sauf : à domicile ou dans un petit hébergement, pour les mariages et funérailles, les entraînements sportifs et les activités professionnelles sportives et culturelles. Les compétitions sportives amateures sont interdites à l’intérieur et les compétitions professionnelles doivent se dérouler sans public. Les teambuildings et fêtes sur le lieu de travail sont interdites.

