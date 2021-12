Congo Hold-Up et coopération: «Que votre pays vous vole est la pire chose qui puisse arriver»

Pour la ministre belge de la Coopération au développement, « ce dossier Hold-up Congo est extrêmement bienvenu car il apporte de la transparence et rend plus visibles les détournements d’argent ».

Le fait que votre pays vous vole est la pire chose qui puisse vous arriver ». Après avoir découvert sur le terrain l’immense misère dans laquelle vivent de trop nombreux Congolais, privés d’accès aux services de base les plus élémentaires, la ministre belge de la Coopération au développement, Meryame Kitir, ne mâche pas ses mots. « Je trouve que ce dossier Hold-up Congo est extrêmement bienvenu car il apporte de la transparence et rend plus visibles ces détournements d’argent. Et jusqu’à ce jour, je suis par ailleurs certaine que l’argent fourni par la Belgique pour les programmes de coopération n’a pas été détourné : nous ne donnons pas d’aide budgétaire au gouvernement congolais. Nous travaillons via notre agence Enabel, qui elle-même travaille avec des ONG et des partenaires locaux à travers des procédures très strictes avec des vérifications multiples ».