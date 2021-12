Voici le calendrier scolaire adapté après le Comité de concertation

Ce qui change

Concernant les écoles, la discussion a été très serrée, tendue même. Les experts prônaient la fermeture des établissements maternels et primaires pour dix jours. Mais les ministres francophone et flamand de l’Enseignement, donc le PS et la N-VA, n’en voulaient pas. Le compromis trouvé : ces écoles fermeront la semaine précédant les vacances de Noël, donc du 20 au 24 décembre. Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans, à partir de lundi. Les écoles primaires et secondaires rouvriront le 9 janvier 2022, après les vacances d’hiver.

Dans le secondaire par contre, l’enseignement hybride jusqu’aux examens est bien retenu, comme le conseillait le Gems. Qui est aussi suivi pour les événements à l’intérieur limités à 200 personnes, avec masque et CST.

Les classes fermeront dès que deux cas positifs seront recensés (contre trois actuellement).