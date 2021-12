Comité de concertation: les activités en intérieur visées

Dans le but de limiter les contacts au sein de la population et ainsi les risques de propagation du coronavirus, le Comité de concertation a décidé vendredi d’interdire les «activités en intérieur», a indiqué à l’issue de la réunion le Premier ministre Alexander De Croo.

On parle ici de rassemblements et activités privées organisées, pas des rencontres avec des proches au domicile (ou dans un «logement touristique de faible capacité"). Les mariages et les réceptions de funérailles restent une exception à cette interdiction, ainsi que les activités sportives (mais sans public).

Les «évènements (publics) à l’intérieur» (spectacles, congrès, cinéma, etc.) seront quant à eux limités à 200 personnes assises (avec port du masque et CST obligatoire dès 50 personnes) dès lundi. Mais on n’attendra pas jusque-là pour interdire les «grands» évènements (plus de 4.000 personnes), qui sont bannis dès demain/samedi.

Pour ce qui est des évènements en extérieur, comme les marchés de Noël, le Comité de concertation «rappelle que les organisateurs sont responsables des mesures de gestion de la foule», et demande aux pouvoirs locaux d’être stricts dans les contrôles.

Dans la sphère privée (réunions à la maison), les autorités rappellent qu’il est conseillé de limiter le plus possible les contacts, mais n’imposent pas de règle de «bulles», par exemple.

