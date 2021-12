Ecoles: ce qui change à partir de lundi

Le Comité de concertation s’est réuni ce vendredi pour la troisième semaine consécutive. La réunion a démarré en présentiel aux alentours de 9h au palais d’Egmont, à Bruxelles. Le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées ont pris de nouvelles mesures destinées à ralentir la propagation du coronavirus.

Ce qui change

Concernant les écoles, la discussion a été très serrée, tendue même. Les experts prônaient la fermeture des établissements maternels et primaires pour dix jours. Mais les ministres francophone et flamand de l’Enseignement, donc le PS et la N-VA, n’en voulaient pas. Le compromis trouvé : ces écoles fermeront la semaine précédant les vacances de Noël, donc du 20 au 24 décembre. Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans, à partir de lundi.

Dans le secondaire par contre, l’enseignement hybride jusqu’aux examens est bien retenu, comme le conseillait le Gems.