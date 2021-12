Dès samedi, lundi 6 ou 20 décembre: voici quand les dernières mesures du Codeco entrent en vigueur

Les grands événements intérieurs (+ de 4.000 personnes) ne pourront plus avoir lieu dès ce samedi.

Le Comité de concertation s’est réuni ce vendredi pour la troisième semaine consécutive. La réunion a démarré en présentiel aux alentours de 9 h au Palais d’Egmont, à Bruxelles, pour se terminer vers 14 h. Le Premier ministre, les principaux membres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées ont pris, une nouvelle fois, des mesures destinées à ralentir la propagation du coronavirus.

Dès le lundi 6 décembre : les activités en intérieur visées

A partir de lundi, les «évènements (publics) à l’intérieur» (spectacles, congrès, cinéma, etc.) seront limités à 200 personnes assises (avec port du masque et CST obligatoire dès 50 personnes) dès lundi.

Les réunions privées à l’intérieur sont interdites, sauf : à domicile ou dans un petit hébergement, pour les mariages et funérailles, les entraînements sportifs et les activités professionnelles sportives et culturelles.

Les foires commerciales restent autorisées, sous réserve du port du masque et du CST. Les compétions sportives amateurs à l’intérieur sont interdites et les compétitions professionnelles doivent se dérouler sans public. Les teambuildings et fêtes sur le lieu de travail sont interdites.

Les bourgmestres doivent annuler des événements qui présentent un risque épidémiologique.

A partir du 20 décembre : les écoles fermées

Concernant les écoles, la discussion a été très serrée, tendue même. Les experts prônaient la fermeture des établissements maternels et primaires pour dix jours. Mais les ministres francophone et flamand de l’Enseignement, donc le PS et la N-VA, n’en voulaient pas. Le compromis trouvé : ces écoles fermeront la semaine précédant les vacances de Noël, donc du 20 au 24 décembre. Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans, à partir de lundi. Un accueil sera cependant organisé pour les enfants des parents sans solution de garde, notamment le personnel de soins.

Dans le secondaire par contre, l’enseignement hybride jusqu’aux examens est bien retenu, comme le conseillait le Gems, mais seulement dans une formule 50 % présentiel/50 % distanciel (et non 20/80 comme souhaité). Pour l’enseignement supérieur il est simplement recommandé de passer à l’enseignement hybride.