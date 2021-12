Jan Jambon: «La semaine avant les vacances de Noël, on ne fait plus grand-chose en classe»

Concernant les écoles, la discussion a été très serrée, tendue même. Les experts prônaient la fermeture des établissements maternels et primaires pour dix jours. Mais les ministres francophone et flamand de l’Enseignement, donc le PS et la N-VA, n’en voulaient pas. Le compromis trouvé : ces écoles fermeront la semaine précédant les vacances de Noël, donc du 20 au 24 décembre. Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans, à partir de lundi.

Lors de la conférence de presse, Jan Jambon (N-VA), ministre-président flamand, a justifié les mesures prises dans les écoles. « Il était bon que, dès lundi, nous procédions à un renforcement des mesures. Il est bon également de prolonger les vacances de Noël d’une semaine, semaine qui a peu d’impact pédagogique. Quand j’étais moi-même en classe, quand je voyais mes enfants et quand je vois mes petits-enfants, la semaine avant Noël, on ne faisait plus grand-chose en classe. L’impact pédagogique de ces mesures me paraît donc minimal, c’était important pour moi. »

