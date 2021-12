Frank Vandenbroucke sur le Codeco: «Le compromis est décevant»

Concernant les écoles, la discussion a été très serrée, tendue même. Les experts prônaient la fermeture des établissements maternels et primaires pour dix jours. Mais les ministres francophone et flamand de l’Enseignement, donc le PS et la N-VA, n’en voulaient pas. Le compromis trouvé : ces écoles fermeront la semaine précédant les vacances de Noël, donc du 20 au 24 décembre. Le port du masque sera obligatoire dès 6 ans, à partir de lundi.

Lors de la conférence de presse qui a suivi le Comité de concertation, Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé (Vooruit), a commenté les mesures : « Bien que l’on semble arriver à un plateau au niveau des contaminations, il y a toujours un moteur à l’épidémie : les contaminations chez les enfants. Ce n’est absolument pas leur faute, ni celle des écoles ou des mouvements de jeunesse. Il s’agit d’un groupe non vacciné et au sein duquel le virus a libre cours. C’est là que le feu brûle encore. On peut encore rapidement l’éteindre et être sûr que le douleur du secteur des soins ne dure pas trop longtemps. De ce point de vue, le compromis d’aujourd’hui est décevant. »

