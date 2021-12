Karim Ibourki (CSA): «Aujourd’hui, la liberté d’expression est gérée par des plateformes privées»

Depuis jeudi, le CSA belge a pris la tête du Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels (l’Erga). Pour Karim Ibourki, son président, cette mission arrive au moment où l’Union européenne ouvre le chapitre le plus important de son rapport avec les grandes plateformes. Sa tâche : accorder les violons et faire entendre la voix des 27 régulateurs auprès des autorités européennes sur plusieurs gros dossiers qui agitent les couloirs de « Bruxelles » et de « Strasbourg » : la transposition de la directive sur les services de médias audiovisuels (pour faire court : le contrôle et la contribution à la production nationale de Netflix). Et le giga-paquet législatif annoncé pour 2022 sur les services numériques (le DSA, soit le Digital Services Act). Comprenez : la régulation des plateformes (et des contenus sur les réseaux sociaux). « Il va y avoir un sacré boulot », prédit déjà Karim Ibourki.