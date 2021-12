Deux nouveaux noms belges sur la liste des criminels les plus recherchés par Europol

Il s’agit de Pinkihan Attolba Crisanto et Flor Bressers

Deux nouveaux noms belges ont été ajoutés à la liste des criminels les plus recherchés d’Europol, indique vendredi la police fédérale dans un communiqué.

Il s’agit de Pinkihan Attolba Crisanto et Flor Bressers. Le premier a été condamné en 2013 par la cour d’assises du Brabant flamand à 15 ans de prison pour meurtre, précise la police fédérale. Le second a été condamné en mars 2020 par la cour d’appel d’Anvers à quatre ans de prison pour vol avec violences en bande, extorsion en bande avec armes et privation illégale de liberté avec menaces de mort.