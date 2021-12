Coronavirus - Soulagement pour le secteur horeca, qui peut continuer à travailler jusqu'à 23h (2)

"Le gouvernement tient ses promesses et a tenu bon face aux virologues qui jouent au yoyo avec les entreprises", a déclaré Fabian Hermans, président de la Fédération Horeca Bruxelles.

Les établissements redoutaient plus que tout une fermeture à 20h qui aurait signifié un pas de plus vers la faillite du secteur. "Depuis un mois, on perd 50% de notre chiffre d'affaires par rapport à 2019", déplore ainsi Fabian Hermans. "Pourtant, on avait connu une belle reprise pendant l'été et en septembre. Les bars, on n'en parle pas. Comment voulez-vous résister?"