Comment l’AFT espère s’imposer dans le padel

La nouvelle structure de l’Association francophone de tennis dédiée au padel a dévoilé ses ambitieux objectifs. Mais, pour être plus terre à terre, il faudra d’abord franchir le premier écueil : convaincre les clubs (et leurs membres) d’y adhérer.

Nouvelle identité, nouveau système informatique, nouvelle direction sportive avec Clément Geens et Juan Pablo Abarca, nouveaux tarifs pour les affiliations et redevances tournois, volonté de collaborer avec « Padel by Tennis Vlaanderen » pour des compétitions nationales et internationales… Hasard du calendrier, au lendemain de l’article du « Soir » sur le conflit qui divise le padel francophone, l’Association francophone de tennis lançait officiellement sa section de padel en conviant la presse pour présenter son projet destiné au développement des activités à Bruxelles et en Wallonie, en estimant sa communauté à 81 clubs, 6.000 affiliés et 211 terrains. Soyons de bon compte : ces chiffres ne signifient rien.