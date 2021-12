Un parcours pas si linéaire

Cette opposition est finalement le fruit de carrières à rebondissements, surtout dans le chef du puîné. Connu du grand public depuis plus longtemps que son aîné, Will a eu une trajectoire moins linéaire que celle d’Edward, resté longtemps dans l’ombre d’Ivan Leko avant de prendre son envol au printemps dernier pour devenir T1. « Le moment était venu et l’opportunité de le faire à Charleroi était belle », concédait-il. Pour Will, le parcours en montagnes russes est probablement la contrepartie à payer après une arrivée sous les projecteurs à seulement 24 ans. Il avait alors dû reprendre les rênes du Lierse, où Fred Vanderbiest venait de faire un pas de côté après un début de saison calamiteux. « J’ai été immédiatement impressionné par sa faculté à analyser une situation et à synthétiser son propos en hiérarchisant l’essentiel de manière précise », explique l’ancien Molenbeekois. Et d’ajouter : « Les longues séances de théorie lassent très vite un groupe de footballeurs dont le degré de concentration n’est pas connu pour être le plus endurant.